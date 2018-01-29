العراق ينفذ مشاريع طاقة هامة بمشاركة صينية

أعلنت وزارة النفط العراقية عن بناء مصفاة نفط في ميناء الفاو الذي يتضمن مجمعا للبتروكيميائيات بمساعدة شركتي باور جاينة، ونركو الصينيتين.

ونقل الموقع الرسمي للوزارة عن المتحدث باسمها عاصم جهاد، أمس الأحد، قوله: "إن طاقة المصفاة تبلغ 300 ألف برميل وهي من المشاريع الاستثمارية التصديرية العملاقة في مدينة الفاو بمحافظة البصرة جنوب البلاد، وذلك ضمن خطط الوزارة الرامية للنهوض بقطاعات التصفية والبتروكيميائيات للأغراض التصديرية ما يعزز صادرات العراق ويحقق إيرادات مالية كبيرة لدعم الاقتصاد الوطني".

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ووفقا له، تخطط الوزارة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية من خلال إقامة مشاريع استثمارية في قطاع التكرير ثم التحول التدريجي إلى بلد مصدر لها.

وكشف جهاد أن الوزارة بصدد الإعلان عن بناء مصاف أخرى، ودعوة الشركات الاستثمارية للمشاركة ببنائها، إحداها في الأنبار بطاقة 150 ألف برميل يوميا، وبالقيارة بطاقة 100 ألف برميل يوميا، فضلا عن مصفاة في ذي قار بطاقة 150 ألف برميل يوميا بالإضافة إلى مشاريع حيوية أخرى.

المصدر: موقع وزارة النفط العراقية