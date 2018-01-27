بورصة عملات رقمية في اليابان تخسر مبلغا هائلا

علقت بورصة يابانية رئيسية لتداول العملات الافتراضية يقع مقرها في طوكيو أمس الجمعة التداول والسحب بعد تعرضها لهجوم الكتروني أدى لخسارة أموال افتراضية تتجاوز قيمتها نصف مليار دولار.

وذكرت "كوينشيك"، وهي بورصة يابانية لتداول العملات، على موقعها في الإنترنت أن قراصنة سرقوا مساء أمس الجمعة قرابة 58 مليار ين (534 مليون دولار)، واصفة العملية بأكبر سرقة على الإطلاق تتعرض لها البورصة.

وأعربت البورصة عن أسفها، وقالت إنها أخطرت الشرطة ووكالة الخدمات المالية في اليابان بالفعل بالواقعة، لافتة بأنه من غير الواضح حتى الآن من هو المسؤول عن الاختراق وكيف تمت القرصنة.

(الدولار = 108.5 ين ياباني)

المصدر: وكالات

فريد غايرلي