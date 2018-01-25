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العبادي: أربيل وافقت على تسليم النفط بالكامل إلى بغداد

مال وأعمال

العبادي: أربيل وافقت على تسليم النفط بالكامل إلى بغداد
Reuters
حيدر العبادي
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صرح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الخميس بأن حكومة إقليم كردستان وافقت على تسليم كل النفط للحكومة المركزية.

وجاء ذلك ضمن تصريحات أدلى به العبادي اليوم الخميس أثناء مشاركته في منتدى "دافوس" الاقتصادي الدولي في سويسرا. 

وقال إن إعادة إعمار العراق قد تكلف البلاد أكثر من 100 مليار دولار، وإنها ستتطلب استمرار دعم بغداد لتخفيضات إنتاج النفط.

وأضاف العبادي أن الطريق الوحيدة للمضي في إعادة إعمار العراق هو جذب الاستثمارات الأجنبية.

المصدر: وكالات 

فريد غايرلي 

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