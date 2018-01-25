الأمير محمد بن سلمان يشكر "سعوديي التحلية" لإنجازاتها

أعرب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن شكره لما حققته محطات تحلية المياه بالمملكة، من زيادة في الإنتاج دون ارتفاع التكاليف، وذلك من خلال رفع كفاءة التشغيل.

واطّلع ولي العهد خلال زيارته أمس الأربعاء لمحطة تحلية جدة على جهود المؤسسة في استخدام أبحاث ودراسات معهدها لرفع كفاءة محطاتها العاملة وزيادة إنتاجها في جميع المحطات في المملكة.

يشار هنا إلى أن إنتاج محطات تحلية المياه بالمملكة صعد من 3.5 مليون متر مكعب إلى 5 مليون متر مكعب خلال العامين الماضيين، دون زيادة في التكاليف.

المصدر: "عكاظ"

فريد غايرلي