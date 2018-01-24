العاهل الأردني يأمر بوقف زيادة الضريبة على الأدوية

صرح رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي، بأنه تلقى توجيها من العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، بـ "وقف العمل بقرار زيادة الضريبة العامة على مبيعات الأدوية"، حسبما أفادت "بترا".

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، فقد أكد الملقي أن الحكومة ستقوم باتخاذ الإجراءات الإداريّة والقانونيّة اللازمة لتنفيذ التوجيه الملكي.

وأشارت الوكالة إلى أن وزارة المالية الأردنية بدأت منذ أمس الثلاثاء، بصرف قيمة الدعم عن العام الحالي كاملا لمنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بواقع 27 دينارا لكل فرد من أفراد الأسرة و 33 دينارا لكل فرد من أفراد أسرة المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية وستبدأ اليوم بتحويل مخصصات الدعم للعاملين والمتقاعدين تباعا.

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أما الشرائح الأخرى فسيتم صرف مخصصات الدعم التي يستحقها كل رب أسرة من العاملين في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص التي يزيد عدد العاملين فيها عن 300 موظف ممن تقدموا بطلباتهم إلكترونيا للحصول على الدعم خلال شهر من قبول الطلب ومن خلال مؤسساتهم بدفعة واحدة سنويّة، فيما سيتم صرف الدعم المخصص لأرباب الأسر العاملين في القطاع الخاص لدى الجهات التي يقل عدد العاملين فيها عن 300 موظف أو مستخدم أو غير العاملين ممن ليست لهم رواتب، بتحويله إلى البنوك التي ستعتمدها الحكومة، أو ستحوّل إلى حساباتهم البنكية المدونة في طلب الحصول على الدعم وبدفعة واحدة سنوية.

المصدر: وكالة الأنباء الأردنية