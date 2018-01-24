اليابان تشارك في منتدى بطرسبورغ بجناح خاص لوفدها

تخطط اليابان للمشاركة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي هذا العام، حيث سيخصص لها جناح في قاعة المعارض "أكسبو فوروم".

وستنظم في قاعة المعارض المذكورة لقاءات للمسؤولين والسياسيين والمستثمرين ورجال الأعمال.

وتشارك في التحضير لزيارة الوفد الياباني الجمعية اليابانية للتجارة مع روسيا ودول مستقلة جديدة، ومنظمة تطوير التجارة الخارجية.

وفي 18 يناير/كانون الثاني الجاري تفقد وفد ياباني برئاسة نائب مدير قسم روسيا في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، ماساميتسو ناغانو، بحضور القنصل العام الياباني في سان بطرسبورغ، ماسانوري فوكوشيما، قاعة المعارض "أكسبو فوروم".

وكان رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، قد وافق أثناء فعاليات منتدى الشرق الاقتصادي في سبتمبر/أيلول عام 2017 على حضور منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي عام 2018، بناء على دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ومن المقرر أن يعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في 24 – 26 مايو/أيار. وسبق أن شاركت إيطاليا في المنتدى بصفة ضيف عام 2016 والهند وصربيا عام 2017.

المصدر: roscongress.org

أنطون زوييف