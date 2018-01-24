سيئول ترغم متداولي البيتكوين الإماطة عن وجوههم

قررت كوريا الجنوبية اعتبارا من 30 يناير تجميد حسابات شراء العملات الافتراضية، وسيتم رفع الطوق عن هذه المعاملات بعد الكشف عن شخصية مالك الحساب.

وتحاول السلطات الكورية الجنوبية من وراء ذلك، مكافحة غسيل الأموال وتؤكد أن عمليات بيع وشراء البيتكوين لم تكن خاضعة للرقابة وكان ينشط في هذه السوق، مستثمرون مشبوهون ومن أصحاب السوابق. أما الآن فبات يتوجب على مالك هذه العملة الافتراضية أن يكشف عن شخصيته عن طريق ربط حسابه ببطاقات مصرفية.

ويشير الخبراء إلى أن، هذه الخطوة قد تؤدي إلى اهتزاز سعر البيتكوين لأن السرية و"المجال الرمادي"، يعدان من الشروط الأساسية لتداول هذه العملة الرقمية.

وفي حال طبقت كوريا الجنوبية وغيرها مثل هذه الإجراءات، سيتراجع الاهتمام بهذه العملة ويتدهور سعرها.

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تجدر الإشارة إلى أن خطوة السلطات الكورية الجنوبية هذه، ستزيد من المخاطر المحدقة بالأموال الرقمية.

ومن المعروف أن "الهاكرز" تمكنوا قبل فترة من سرقة 10 ٪ من كل الأموال المستثمرة في عملة التشفير.

ولذلك يأمل الخبراء في أن تعدل سيئول عن فكرتها هذه لأنها قد تلحق الضرر الكبير باقتصاد البلاد.

وحتى الآن بقيت عملية تحديد هوية أصحاب البيتكوين، من المهام الصعبة جدا التي عجز عن تحقيقها حتى مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي.

المصدر: برافدا رو

ادوارد سافين