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دون باعة.. "أمازون" تفتتح متجر المستقبل في الولايات المتحدة!

مال وأعمال

دون باعة..
Reuters
من دون كاشير وباعة... "أمازون" تفتتح متجر المستقبل في الولايات المتحدة
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تفتتح أمازون الاثنين في الولايات المتحدة أول متجر من دون باعة أو محاسبين يعمل بتقنية الرؤية الحاسوبية ويسمح للزائر بأخذ ما يريد والخروج ويخصم ثمن المشتريات من حسابه في أمازون.

ويعمل هذا المتجر باستخدام تقنية الرؤية الحاسوبية وأجهزة الاستشعار، التي تتعرف على المنتجات، التي يأخذها الزائر ويخصم النظام ثمنها بشكل أوتوماتيكي من حساب المشتري على "أمازون"، الشركة الرائدة في مجال مبيعات التجزئة.

ويستطيع الزائر دخول المتجر بواسطة تطبيق "أمازون غو" الموجود في هاتفه، ويتعين عليه تسجيل الدخول في البداية عند دخول المتجر، وبعدها ما عليه إلا اختيار ما يريد، وبعد الخروج من المتجر سترسل فاتورة المشتريات إلى هاتفه.

ويوفر هذا النوع من المتجار الوقت على الزائر، فلن يضطر للوقف في طوابير لدفع ثمن المشتريات أو تبديد وقته خلال دفع المشتريات.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي

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