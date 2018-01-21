السعودية تدعو البنوك لتقديم مقترحات لتمويل قرض بمليارات الدولارات

دعت المملكة العربية السعودية، الأحد، البنوك إلى تقديم مقترحات لإعادة تمويل قرض دولي بقيمة 10 مليارات دولار.

وقال مكتب إدارة الدين في السعودية: "المملكة طلبت من البنوك تقديم مقترحات لإعادة تمويل قرض دولي بقيمة 10 مليارات دولار والمساعدة في جمع تمويلات عبر سبل أخرى".

إقرأ المزيد

ووفقا للمكتب، فإن الرياض دعت البنوك أيضا إلى تقديم مقترحات أخرى تتعلق بإصدارات الدولار في أسواق الدين والتمويل المدعوم بوكالات ائتمان الصادرات في دول.

ومن المقرر أن تشمل إعادة تمويل القرض، الذي جمع في 2016، إعادة التسعير وتمديد أجل الاستحقاق إلى العام 2023 من 2021. وسيتم إضافة شريحة تمويل إسلامي بنظام المرابحة إلى القرض.

المصدر: رويترز

أحمد باديان