إعادة فتح حقول السارة النفطية شرقي ليبيا

أعادت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، فتح حقول السارة النفطية شرقي البلاد، بعد إغلاقها وتوقف إنتاجها منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأوضح مصدر ليبي مطلع أنه تم بدء ضخ الخام من بئرين اليوم الأحد، ومن المتوقع أن يصل الإنتاج إلى نحو 55 ألف برميل يوميا.

وتقع حقول السارة في منطقة امتياز تخص شركة "فنترسهال" الألمانية، التي تعتبرها المؤسسة الوطنية للنفط السبب في الإغلاق الذي وصفته بأنه غير مصرح به.

وذكرت المؤسسة في بيان أن بلدية "واحة إجخرة" قررت إعادة فتح الحقول تحت ضغوط من المؤسسة ومكتب النائب العام.

وأشارت المؤسسة في بيانها إلى أن الإغلاق كلف ليبيا ما يزيد على 281 مليون دولار، واصفة في الوقت ذاته قرار إعادة فتح حقول السارة بأنه "انتكاسة محرجة" للمؤسسة الموازية التي تتخذ من شرق البلاد مقرا لها، والتي حاولت لسنوات السيطرة على إنتاج النفط الليبي ومبيعاته.

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ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله، قوله: "يشكل إعادة الإنتاج انتكاسة محرجة بالنسبة للمؤسسة الموازية ولحملتها التي تهدف إلى إغلاق الإنتاج الليبي في منطقة الواحات وخارجها".

وأكد صنع الله أن "النائب العام سيواصل التحقيق في هذه الجريمة، وينبغي أن يدرك مرتكبو الجرائم والآخرون الذين يفكرون في استخدام هذا التكتيك أن إغلاق المنشآت النفطية هو جريمة خطيرة".

المصدر: رويترز

أحمد باديان