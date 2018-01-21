 
مباشر
عاجل
واشنطن تحث أنقرة على أن تكون العملية العسكرية في عفرين محدودة النطاق والمدة

تركيا تزيد حجم تجارتها مع الولايات المتحدة

مال وأعمال

تركيا تزيد حجم تجارتها مع الولايات المتحدة
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jrss

شهدت العلاقات التجارية بين تركيا والولايات المتحدة قفزة بارتفاعها بنسبة 16.6% حسب ما أظهرت بيانات مؤسسة الإحصاء التركية.

وزادت الصادرات التركية إلى الولايات المتحدة بنسبة 32.4% لتبلغ 7.9 مليار دولار، خلال 11 شهرا من العام 2017، مقارنة مع ذات الفترة من العام 2016.

إقرأ المزيد
مولود جاويش أوغلو أنقرة: مستعدون لدعم فلسطين في حال انقطاع المساعدات الأمريكية

في حين صعدت الصادرات الأمريكية إلى تركيا بنسبة 7.2 % خلال نفس الفترة، مسجلة 10.8 مليارات دولار، بينما وصل إجمالي حجم التجارة الخارجية بين البلدين إلى 18.7 مليار دولار.

وتجاوزت الزيادة المسجلة حتى نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2017، إجمالي حجم التجارة الخارجية بين البلدين خلال 2016، إذ بلغ وقتها 17.5 مليار دولار، وسجلت الصادرات التركية منها 6.6 مليارات دولار، في حين وصلت الصادرات الأمريكية إلى 10.9 مليارات دولار.

يأتي ذلك بالرغم من توتر العلاقات السياسية بين البلدين في ملفات عدة آخرها الأكراد في سوريا.

المصدر: الأناضول

ناديجدا أنيوتينا

العناوين

الأكثر قراءة

توتير RTarabic
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة