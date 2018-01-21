تركيا تزيد حجم تجارتها مع الولايات المتحدة

شهدت العلاقات التجارية بين تركيا والولايات المتحدة قفزة بارتفاعها بنسبة 16.6% حسب ما أظهرت بيانات مؤسسة الإحصاء التركية.

وزادت الصادرات التركية إلى الولايات المتحدة بنسبة 32.4% لتبلغ 7.9 مليار دولار، خلال 11 شهرا من العام 2017، مقارنة مع ذات الفترة من العام 2016.

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في حين صعدت الصادرات الأمريكية إلى تركيا بنسبة 7.2 % خلال نفس الفترة، مسجلة 10.8 مليارات دولار، بينما وصل إجمالي حجم التجارة الخارجية بين البلدين إلى 18.7 مليار دولار.

وتجاوزت الزيادة المسجلة حتى نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2017، إجمالي حجم التجارة الخارجية بين البلدين خلال 2016، إذ بلغ وقتها 17.5 مليار دولار، وسجلت الصادرات التركية منها 6.6 مليارات دولار، في حين وصلت الصادرات الأمريكية إلى 10.9 مليارات دولار.

يأتي ذلك بالرغم من توتر العلاقات السياسية بين البلدين في ملفات عدة آخرها الأكراد في سوريا.

المصدر: الأناضول

ناديجدا أنيوتينا