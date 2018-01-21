معالم الولايات المتحدة تغلق أبوابها في وجه السياح

أفادت بوابة "Statuecruises" بأن الولايات المتحدة أغلقت أهم معالمها السياحية المتمثلة بمزار تمثال الحرية وجزيرة "إليس" في وجه السياح لأسباب مالية.

وكانت إدارة متنزه باتري الوطني في منطقة مانهاتن السفلى، أعلنت يوم الجمعة الماضي، أنها ستغلق المزار التاريخي وجزيرة إيليس المجاورة أمام الزائرين إذا لم يتوصل الكونغرس إلى اتفاق تمويل .

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ويصل عدد زائري جزيرة إليس إلى 3 آلاف سائح في يوم العمل بعائدات ناجمة عن بيع تذاكر الدخول إلى الجزيرة بنحو 55 ألف دولار.

يأتي ذلك بعد توقف الحكومة الأمريكية في ميزانيتها الجديدة عن تمويل تنمية الأماكن السياحية.

المصدر: لينتا.رو

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