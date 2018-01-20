أول شحنة غاز روسي تعود إلى الولايات المتحدة

أفادت وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية بأن ناقلة أول شحنة من الغاز الروسي المسال إلى الولايات المتحدة قد استأنفت رحلتها إلى ميناء بوسطن الأمريكي بعد أن تعذر إبحارها لسوء الأحوال الجوية.

ونقلت "بلومبرغ" عن ممثل شركة الطاقة الفرنسية Engie SA تأكيده أن "لا تغيير في الوجهة النهائية للناقلة لكن جرى تعديل في تاريخ التسليم بسبب سوء الأحوال الجوية".

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وكانت الناقلة Gaselys، قد انطلقت نهاية ديسمبر الماضي من ميناء أوليف غرين البريطاني إلى ميناء إيفرت القريب في بوسطن، حاملة الغاز الروسي المسال من مشروع يامال للغاز في أراضي روسيا المتجمدة شمالا، لكنها تحولت عن مسارها في الـ19 من يناير قاصدة إسبانيا.

وطلبت الولايات المتحدة هذه الشحنة بعد تعرضها لعواصف ثلجية رفعت أسعار الغاز بشكل حاد إلى 6.3 ألف دولار للألف متر مكعبة.

وذكرت صحيفة "كوميرسانت" الروسية في وقت سابق أن شحنة الغاز الروسية إلى الولايات المتحدة، تمثل حدثا بارزا يؤكد أهمية العلاقات بين موسكو وواشنطن.

المصدر: لينتا.رو

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