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خبير سياسي إماراتي: السعودية دعمت فلسطين بصمت لكن جهودها لم تقدر حق قدرها

مال وأعمال

خبير سياسي إماراتي: السعودية دعمت فلسطين بصمت لكن جهودها لم تقدر حق قدرها
Reuters Mohammed Salem
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أكد عبد الخالق عبدالله أستاذ العلوم السياسية في جامعة الإمارات، أن السعودية تحتل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة في تمويل "الأنروا" لغوث اللاجئين الفلسطينيين.

وفي تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ألقى عبدالله اللوم على الجانب الفلسطيني ووسائل الإعلام لعدم "تقديرها" جهود المملكة في دعم القضية الفلسطينية.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية قد أدانت الأربعاء الماضي قرار واشنطن تجميد 65 مليون دولار من المساعدات الأمريكية المخصصة لـ"الأونروا"، بذريعة وجود ما أسمته بـ"الحاجة إلى مراجعة عميقة لطريقة عمل "الأونروا" وتمويلها".

"الأونروا" وكالة أممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، ويتم تمويلها بشكل كامل من التبرعات الطوعية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

المصدر: تويتر+وكالات

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