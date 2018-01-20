خبير سياسي إماراتي: السعودية دعمت فلسطين بصمت لكن جهودها لم تقدر حق قدرها

أكد عبد الخالق عبدالله أستاذ العلوم السياسية في جامعة الإمارات، أن السعودية تحتل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة في تمويل "الأنروا" لغوث اللاجئين الفلسطينيين.

وفي تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ألقى عبدالله اللوم على الجانب الفلسطيني ووسائل الإعلام لعدم "تقديرها" جهود المملكة في دعم القضية الفلسطينية.

امريكا تجمد مساعداتها لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينين أونراوا لكن ما لا يعرفه البعض ان السعودية هي ثاني اكبر دولة تقدم مساعدات لهذه الوكالة ب 150 مليون $ سنويا كجزء من دعمها للقضية الفلسطينية، كل ذلك بدون ضجيج اعلامي وبأقل قدر من التقدير من الطرف الفلسطيني pic.twitter.com/qU7fEHjZrU — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) 20 января 2018 г.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية قد أدانت الأربعاء الماضي قرار واشنطن تجميد 65 مليون دولار من المساعدات الأمريكية المخصصة لـ"الأونروا"، بذريعة وجود ما أسمته بـ"الحاجة إلى مراجعة عميقة لطريقة عمل "الأونروا" وتمويلها".

"الأونروا" وكالة أممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، ويتم تمويلها بشكل كامل من التبرعات الطوعية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

المصدر: تويتر+وكالات

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