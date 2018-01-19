غازبروم تحصل على ترخيص بناء الخط الثاني من "التيار التركي"

أعلنت شركة "غازبروم" الروسية عن حصولها على تصريح من السلطات التركية لبناء الخط الثاني من القسم البحري لمشروع "التيار التركي".

وأوضح أليكسي ميللر رئيس مجلس إدارة شركة "غازبروم" في بيان أن "تنفيذ مشروع "التيار التركي" يجري على قدم وساق.

وحسب الخطة فإن تنفيذ المشروع يجري على 3 مناطق في آن واحد - على الشاطئ بين روسيا وتركيا، وكذلك في البحر الأسود. وقد تم وضع أكثر من 760 كيلومترا في الخطين. والقسم القريب من الشاطئ في روسيا يقترب من اكتمال بنائه. كما بدأ العمل في موقع محطة الاستقبال في تركيا".

وأضاف: "تم الحصول اليوم على تصريح لوضع الخط الثاني في المنطقة الاقتصادية الحصرية والمياه الإقليمية التركية. وبهذا الشكل تم الحصول على التصاريح الضرورية كافة من قبل حكومة الجمهورية التركية لوضع الأنابيب البحرية لـ"التيار التركي". والمؤكد الآن أن خطي أنابيب الغاز سيتم تشغيلهما في الفترة حتى نهاية عام 2019".

وستبلغ طاقة كل من الخطين 15.75 مليار متر مكعب سنويا.

وسينقل الخط الأول إلى المستهلكين الأتراك، في حين أن الثاني مخصص لجنوب أوروبا.

المصدر: "تاس"

ألكسندر توميلين