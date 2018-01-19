جونسون يقترح مد جسر فوق المانش يربط بلاده بفرنسا

دعا وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون الجانب الفرنسي لمد جسر للسيارات والشاحنات فوق المانش يربط فرنسا ببريطانيا في خطوة تهدف لتسهيل الحركة بين البلدين.

ويربط فرنسا والمملكة المتحدة نفق للسكك الحديدية بطول 50 كيلومترا تحت مضيق المانش يعرف باسم "النفق الأوروبي"، يعد ثاني أطول نفق تحت البحر في العالم.

ونقلت صحيفة "تيليغراف" عن وزير الخارجية البريطاني قوله خلال لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش القمة البريطانية الفرنسية، إنه "من الحماقة بمكان أن يقتصر الربط بين قوتين اقتصاديتين رائدتين على سكة حديد واحدة".

من جهته، أيد ماكرون اقتراح جونسون، لكنه أشار إلى ضرورة الانتهاء من تنفيذ المشاريع الضخمة الحالية في البنية التحتية، كمشروع السكك الحديدية ليون تورينو، قبل الإلتفات لمشروع مثل هذا.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي