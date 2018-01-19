غرف بلا حشرات.. افتتاح فندق فاخر بـ100 دولار في الليلة بنيويورك

أعلنت مدينة نيويورك افتتاح أول فندق فاخر بتكلفة أقل مقارنة بأسعار الفنادق المشابهة في حي مانهاتن حيث لا يمكن الحصول على غرفة فندقية، لا توجد بها حشرات، بأقل من 250 دولارا بالليلة.

ويقع الفندق في الشارع السادس والثلاثين قرب "تايمز سكوير"، وأطلق عليه اسم "Moxy" كما يوصف أيضا بـ"البديل الفاخر للفنادق المتواضعة".

ويتميز هذا الفندق بالخدمة الذاتية، حيث لا يوجد موظفو استقبال، بل يمكن للضيوف التسجيل بأنفسهم عبر تطبيق خاص بالشركة المشغلة له "ماريوت" على الجوال.

ويوجد داخل الفندق العديد من الوسائل الترفيهية مثل "واي فاي" وشاشات تلفاز متطورة وفرش مريحة وغرف نظيفة يصل عددها إلى أكثر من 600، وتقدر تكلفة الإقامة داخله بحوالي 99 دولار فقط في الليلة.

المصدر: "Argaam"

فريد غايرلي