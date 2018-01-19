كوريا الجنوبية تزيد استيراد الغاز المسال من روسيا

تخطط كوريا الجنوبية لزيادة استيراد الغاز المسال من روسيا والمشاركة في إنتاج الأسمدة في منطقة الشرق الأقصى الروسية.

وقال سون يون غيل رئيس لجنة تعزيز التعاون الاقتصادي الشمالي خلال جسر تلفزيوني مع وزير التنمية الاقتصادية الروسي الكسندر غالوشكا :"اتفقنا على تطوير التعاون في مجال إكثار الأسماك، والمنتجات والخدمات الأخرى. كما تخطط كوريا الجنوبية على سبيل المثال لزيادة استيراد الغاز المسال من روسيا".

من جانبه أكد الوزير الروسي الاستعداد لإجراء مشاورات حول زيادة توريد مجموعة من المنتجات والخدمات إلى كوريا الجنوبية، ولاسيما الغاز الطبيعي من الشرق الأقصى الروسي.

وذكر المشاركون في الجسر التلفزيوني أنه تم التوصل إلى اتفاق حول مشاركة رجال أعمال من كوريا الجنوبية في بناء مصنع لإنتاج الأسمدة المعدنية في ناخودكا في الشرق الأقصى الروسي.

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وفي هذا الإطار قال سون يون غيل، إن المستثمرين من بلاده يبحثون عن أرض لبناء المصنع المذكور عليها، وأن فريقا من رجال الأعمال في كوريا الجنوبية ينتظرون المشاركة في إنشاء مجمع للصيد البحري في منطقة رأس نازيموف الروسية.

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين