ارتفاع بورصة مصر.. وأسهم "ودام الغذائية" القطرية تقفز

ساهمت عملية الاندماج والاستحواذ في قطاع الرعاية الصحية، في صعود البورصة المصرية، الخميس، بينما تحركت البورصة الخليجية صعودا وهبوطا، عدا بورصة قطر التي صعدت بأسهم ودام الغذائية.

وقفز سهم "مستشفى النزهة الدولي" المصري بنسبه 10% ليبلغ 75.62 جنيه مصري، بينما صعد سهم "مستشفى كليوباترا" ليبلغ 7.4%، بعدما قالت النزهة إن كليوباترا تسعى للحصول على الموافقة التنظيمية لتقديم عرض شراء ملزم للنزهة بأكملها".

وأشارت النزهة إلى أن كليوباترا، التي تتلقى المشورة من مجموعة "هيرميس" المالية، ستعرض على مساهمي النزهة 90 جنيها للسهم وتعتزم إلغاء إدراجها في البورصة.

وارتفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي بنسبه 1.4%، مع صعود سهم المجموعة المالية "هيرميس" 2.5%، بينما بلغ سهم البنك التجاري الدولي الذي يعتبر أكبر مصرف مدرج في البلاد 2.35%.

وصعد مؤشر بورصة قطر، 0.5% مدعوما بقفزة قدرها 8.2% لسهم ودام الغذائية في أكثف تداول له منذ أكتوبر/تشرين الأول. وصرحت الشركة بأن صافي ربحها السنوي ارتفع إلى 108.1 مليون ريال (29.7 مليون دولار) من 91.3 مليون ريال، وإنها اقترحت توزيعات أرباح نقدية بواقع 4.25 ريال للسهم ارتفاعا من 3.5 ريال للسهم عن 2016.

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وقفز سهم مجموعة الرعاية الصحية، إلى الضعف منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، بنسبه 2.1%، في حين ارتفع سهم بنك قطر الدولي الإسلامي 1.1%.

وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودية بلا أي تغيير يذكر، لكن سهم الوطنية للرعاية الصحية (رعاية) ارتفع بمقدار 0.5%، بعدما قالت الشركة إنها وقعت عقدا بقيمة 300 مليون ريال (80 مليون دولار) لتقديم خدمات لـ3 سنوات إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

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وارتفع سهم رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) 4.0 %، مسجلا أعلى مستوى إغلاق منذ أغسطس/آب 2015، في تداول نشط.

وشهد مؤشر سوق دبي تراجع بنسبه 0.3 %، مع انخفاض سهم داماك العقارية بنسبه 1.7 % وسهم "دي.إكس.بي" للحدائق الترفيهية 3.3 %.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

السعودية.. استقر المؤشر عند 7539 نقطة.

دبي.. تراجع المؤشر 0.3% إلى 3531 نقطة.

أبوظبي.. انخفض المؤشر 0.2% إلى 4625 نقطة.

قطر.. ارتفع المؤشر 0.5% إلى 9200 نقطة.

مصر.. صعد المؤشر 1.4% إلى 15413 نقطة.

الكويت.. ارتفع المؤشر 0.6% إلى 6639 نقطة.

البحرين.. صعد المؤشر 0.1% إلى 1333 نقطة.

سلطنة عمان.. نزل المؤشر 0.2% إلى 5024 نقطة.

المصدر: رويترز

أحمد باديان