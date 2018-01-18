الإمارات تبرم صفقة مع "آيرباص" بقيمة 16 مليار دولار

أعلنت شركة "طيران الإمارات" عن إبرام صفقة جديدة بقيمة 16 مليار دولار (نحو 58.7 مليار درهم إماراتي)، لشراء 36 طائرة آيرباص A380 ؛ بينها 20 طائرة طلبية مؤكدة، و16 طائرة حقوق خيار.

وجاء في بيان للشركة، اليوم الخميس: "أعلنت شركة (طيران الإمارات) عن صفقة بقيمة 16 مليار دولار (58.7 مليار درهم) لـ 36 طائرة إضافية من طراز إيرباص A380 ".

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وبحسب البيان فإن "أسطول A380 الإماراتي" يعمل على حد سواء مع محركات "جنرال إلكتريك" و"رولز رويس"، لتقييم خيارات المحرك لأحدث طلب لها من طرازA380

وأضاف البيان: "سيتم تسليم طائرات إيرباصA380 الإضافية إلى الإمارات اعتبارا من عام 2020 فصاعدا مع أسطول طائرات A380 الذي يبلغ 101 طائرة.

واعتبر الرئيس التنفيذي لـ "طيران الإمارات"، الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، أن إيرباص A380 كانت نجاحا خالصا للشركة.

المصدر: وكالات

ناديجدا أنيوتينا