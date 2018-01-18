ترامب يجبر "آبل" على إعادة مليارات الدولارات

أعلنت شركة "آبل"، اليوم الخميس، أنها ستدفع ضريبة إلى الولايات المتحدة بقيمة 38 مليار دولار على أصولها الأجنبية وفق قانون الضرائب الجديد.

وجاء في بيان نشر على موقع الشركة أنها إضافة إلى هذه الضريبة ستستثمر نحو 350 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي خلال 5 سنوات، وتوفر نحو ألفي فرصة عمل، لتكون بذلك الشركة استجابت لتعديلات قانون الضرائب الأمريكي الجديد، والذي يجنب الشركات الأمريكية العاملة في الخارج دفع 35% من الأرباح، إذ أصبحت بموجبه تدفع فقط 21%.

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وبحسب الشركة فإن جميع موظفيها في الولايات المتحدة والبالغ عددهم حاليا 84 ألف شخص في 50 ولاية أمريكية، و123 ألف حول العالم يحصلون على مبلغ مالي مقطوع يصل إلى 2500 دولار شهريا.

وذكرت "آبل" أنها سوف تستعيد 250 مليار دولار من الكاش الذي تدخره في الخارج إلى الولايات المتحدة.

وكانت نتائج أعمال "آبل" قد أظهرت أن الشركة تمتلك 268.8 مليار دولار نقدا في الخارج بنهاية شهر نوفمبر الماضي.

المصدر: وكالات

ناديجدا أنيوتينا







