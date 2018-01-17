شركة سعودية تفوز ببناء أطول برج في العالم

فازت شركة "الفوزان" للمقاولات بعقد تنفيذ شبكات البنية التحتية لمشروع برج جدة الذي يتوقع أن يصبح الأطول في العالم.

وقال طلال بن إبراهيم الميمان عضو مجلس إدارة شركة جدة الاقتصادية المطورة للمشروع، اليوم الأربعاء، عقب التوقيع: " إن العقد من أكبر العقود المبرمة للبنية التحتية لمشروع خاص في المملكة العربية السعودية وتوقيع مشروع البنية التحتية يفتح مجال الاستثمار للجميع في مدينة جدة الاقتصادية".

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وأكد أن قيمة العقد 620 مليون ريال (165.3 مليون دولار)، على أن تنتهي شركة المقاولات من تنفيذ أعمالها خلال 12 شهرا.

ومن المتوقع أن تبلغ قيمة المشروع الإجمالية حوالي 20 مليار دولار، وأن يتجاوز ارتفاع "برج جدة" الألف متر.

ويُعد برج خليفة في إمارة دبي الذي افتتح في يناير 2010، أطول برج في العالم حاليا بارتفاع يبلغ 828 مترا.

المصدر: وكالات

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