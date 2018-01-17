 
مباشر

سقوط سريع لـ"بيتكوين" وخسائر ضخمة خلال أيام فقط

مال وأعمال

سقوط سريع لـ
AFP JACK GUEZ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jr71

انخفضت "بيتكوين" إلى ما دون 10 آلاف دولار، لتفقد بسرعة نحو 50% من مستوى قياسي وصلته قبل شهر واحد فقط عندما قاربت الـ20 ألف دولار.

وفقدت العملة الرقمية الأشهر في العالم أكثر من 300 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ 13 يناير الجاري أي في بضعة أيام فقط شهدت هبوطا مجنونا.

bloomberg

وفي منصة التداول cryptocurrency تراجعت "بيتكوين" بأكثر من 8% إلى 853.9 ألف دولار في نيويورك، وهي المرة الأولى منذ 1 ديسمبر الماضي.

المصدر: بلومبرغ

ناديجدا أنيوتينا

العناوين

الأكثر قراءة

توتير RTarabic
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة