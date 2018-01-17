سقوط سريع لـ"بيتكوين" وخسائر ضخمة خلال أيام فقط

انخفضت "بيتكوين" إلى ما دون 10 آلاف دولار، لتفقد بسرعة نحو 50% من مستوى قياسي وصلته قبل شهر واحد فقط عندما قاربت الـ20 ألف دولار.

وفقدت العملة الرقمية الأشهر في العالم أكثر من 300 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ 13 يناير الجاري أي في بضعة أيام فقط شهدت هبوطا مجنونا.

bloomberg

وفي منصة التداول cryptocurrency تراجعت "بيتكوين" بأكثر من 8% إلى 853.9 ألف دولار في نيويورك، وهي المرة الأولى منذ 1 ديسمبر الماضي.

المصدر: بلومبرغ

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