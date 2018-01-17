"بيتكوين" تواصل انحدارها من مستويات غير منطقية

واصلت عملة "بيتكوين" خسائرها الحادة، اليوم الأربعاء، والتي منيت بها خلال الـ24 ساعة الماضية لتهبط بنحو 7% .

يأتي ذلك بعد تحذير الكثير من الدول التعامل بالعملات الرقمية بينها ثلاث دول عربية حرمتها هي السعودية ومصر وفلسطين.

إقرأ المزيد

وانخفض سعر أكبر وأشهر عملة رقمية في العالم "بيتكوين" إلى 10.567 آلاف دولار في بورصة بتستامب ومقرها لوكسمبورغ، لتقترب من أدنى مستوياتها في 6 أسابيع والبالغ 10.162 آلاف دولار، الذي لامسته الجلسة الماضية. علما أن أعلى مستوى للعملة خلال الجلسة وصل إلى 11.794 ألف دولار.

وتدرس كل من كوريا الجنوبية والصين حظر تداول العملة مما أثار مخاوف من شن الجهات التنظيمية حملة أوسع على العملة.

وتراجعت بيتكوين 25 % في جلسة أمس الثلاثاء لتسجل أكبر انخفاض يومي في 4 أشهر.

وابتعدت العملة كثيرا عن مستوى ذروتها القريب من 20 ألف دولار والذي سجلته في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

المصدر: رويترز

ناديجدا أنيوتينا