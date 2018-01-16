الجزائر تسعى للحد من استيراد الوقود

وقعت شركة "سوناطراك" الجزائرية اتفاقا مع شركة تجارة النفط "فيتول" لتكرير الخام في الخارج للحد من استيراد الوقود وخفض فاتورته التي بلغت مستوى قياسيا.

وذكر الرئيس التنفيذي لـ"سوناطراك" الجزائري عبد المؤمن ولد قدور اليوم الثلاثاء، أن شركته ستسدد كلفة التكرير قبل إعادة الوقود المكرر للجزائر وتتفاوض على شراء أسهم في مصفاة أجنبية.

وأكد أن الهدف هو خفض واردات البلاد من البنزين لأنها مرتفعة للغاية.

أضاف أن الجزائر دفعت 800 مليون دولار مقابل واردات الوقود في 2016، لكن الفاتورة زادت لأكثر من ثلاثة أمثالها العام الماضي إلى 2.5 مليار دولار بسبب مشاكل التكرير.

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وأشار إلى أن الإنتاج مستقر عند 8.8 مليار متر مكعب سنويا، وهو ما يقل بشكل طفيف عن الطاقة القصوى للإنتاج البالغة نحو 9 مليارات متر مكعب.

وذكّر بأن الجزائر، أحد موردي الغاز الرئيسيين لأوروبا وصدرت 55 مليار متر مكعب من الغاز في 2017، وذلك بزيادة طفيفة عمّا صدرته سنة 2016 بواقع 54 مليار متر مكعب.

وعلى صعيد متصل، وقعت شركة النفط الحكومية الجزائرية "سوناطراك" ومؤسسة النفط الليبية أمس الاثنين اتفاقا تشغل بموجبه "سوناطراك" حقلي الرار والوفاء الليبيين الواقعين قرب الحدود بين البلدين.

المصدر: رويترز

ناديجدا أنيوتينا