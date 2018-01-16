"أرامكو" تستبعد بنكين أمريكيين من طرحها الأولي

كشفت خمسة مصادر في قطاع تمويل "ارامكو" اليوم الثلاثاء عن أن الشركة السعودية استبعدت "يو.بي.إس" و"بنك أوف أمريكا ميريل لينش" من طرحها الأولي.

وذكرت المصادر أن قرار استبعاد المؤسستين الأمريكيتين من المنافسة على أدوار استشارية رئيسية في عملية إدراج "أرامكو" بالبورصة، جاء لعدم إقراضهما "أرامكو" أي أموال في السنوات الأخيرة.

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وذكرت المصادر أن البنكين الاستثماريين، وهما من أكبر البنوك في العالم، لم تتم دعوتهما لحضور اجتماعات السعودية في الأسابيع المقبلة التي سيقدم فيها المتنافسون اقتراحاتهم للاضطلاع بأدوار المنسقين العالميين في الطرح العام الأولي.

وأضافت أن "أرامكو" استبعدت البنكين على الرغم من أن لهما عمليات في الشرق الأوسط، ويرغبان في المشاركة في الطرح الأولي الذي قد يكون الأكبر في التاريخ.

المصدر: رويترز

ناديجدا أنيوتينا