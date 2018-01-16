وزير المالية الروسي يكشف سبب استقواء الروبل!
Sputnik Михаил Воскресенский
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أكد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن الروبل قد تعزز منذ بداية العام الجاري جراء زيادة اهتمام المستثمرين الأجانب بالأصول والأوراق المالية لبلاده.
ومنذ بداية 2018، ارتفع سعر صرف الروبل بنسبة 2% مقابل الدولار، حيث هبط الدولار اليوم الثلاثاء بحلول الساعة 13:16 بتوقيت موسكو (10:16 بتوقيت غرينيتش) إلى 56.45 روبل بواقع 12 كوبيكا، كما تراجع سعر صرف اليورو بنحو 12 كوبيكا أيضا إلى 69.02 روبل.
المصدر: وكالات
ناديجدا أنيوتينا
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