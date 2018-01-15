بنك المغرب يبيع ملايين الدولارات في أول يوم عمل بنظام مصرفي جديد

باع بنك المغرب المركزي 3.5 مليون دولار في أول عطاء يطرحه لبيع العملة الأمريكية بموجب نظام جديد أكثر مرونة لسعر الصرف بدأ العمل به اليوم الاثنين.

وباع البنك المركزي الدولار بمتوسط مرجح بلغ 9.2307 درهم في حين بلغ أقل سعر مقبول 9.2304 درهم.

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وكان البنك طرح 20 مليون دولار، ليبلغ إجمالي الطلب في العطاء 3.5 مليون دولار بعروض بين 9.2304 و9.2310 درهم للدولار .

وأظهرت بيانات لـ "تومسون رويترز"، أن الدرهم تداول في السوق الفورية عند حوالي 9.2380-9.2430.

ويوسع النظام الجديد، الهادف إلى المحافظة على القدرة التنافسية للمغرب وتوفير احتياطيات كافية من النقد الأجنبي، نطاق تداول الدرهم مقابل العملات الصعبة إلى 2.5 % صعودا وهبوطا من سعر مرجعي مقارنة مع النطاق السابق البالغ 0.3 %.

المصدر: رويترز

ناديجدا أنيوتينا