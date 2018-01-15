روسيا.. ارتفاع قيمة الواردات إلى أكثر من 200 مليار دولار

كشفت مصلحة الجمارك الروسية، اليوم الاثنين، عن ارتفاع واردات البلاد من البلدان خارج رابطة الدول المستقلة، بنسبة 24.3%، مقارنة بعام 2016 ليصل إلى 202.3 مليار دولار.

وجاء في بيان مصلحة الجمارك الفدرالية :" وفقا للبيانات الأولية للإحصاءات الجمركية، في عام 2017 بلغت واردات السلع من البلدان خارج رابطة الدول المستقلة، من حيث القيمة 202.284 مليار دولار، بزيادة نسبتها 24.3% مقارنة بالعام 2016".

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وبحسب البيان، بلغت قيمة واردات السلع من البلدان خارج رابطة الدول المستقلة في ديسمبر 2017 زهاء 20.7 مليار دولار، وزادت بنسبة 11.3 % مقارنة مع شهر نوفمبر.

وكذلك ارتفعت الواردات من المنسوجات والأحذية بنسبة 27 % لتصل إلى 1.048 مليار دولار، والمنتجات الغذائية والمواد الخام الزراعية بنسبة 16.6% لتصل إلى 2.521 مليار دولار، والمنتجات الهندسية بنسبة 12.3%، إلى 11.264 مليار دولار، والمنتجات الكيماوية 4.5 % لتصل إلى 3.474 مليار دولار.

وفيما يخص مجموعة المنتجات الغذائية والمواد الخام الزراعية، فقد زادت واردات الخضار 1.7 مرة، والتبغ 1.5 مرة، والزيوت النباتية 46.2%، والحبوب 45.1 % والفواكه 39.8 % والأسماك بنسبة 27.6% ومنتجات الألبان بنسبة 23.3 % واللحوم والمنتجات الثانوية بنسبة 22.2% بينما انخفضت قيمة واردات المشروبات الكحولية وغير الكحولية بنسبة 15.4 % والسكر بنسبة 1.6 %.

هذا ونما استيراد السلع الكيماوية نتيجة لزيادة مشتريات المواد الكيميائية العضوية وغير العضوية بنسبة 15.1 %، والمنتجات الصيدلة بنسبة 5.5 %.

إضافة إلى ذلك، ارتفعت مشتريات السفن والمعدات العائمة بمقدار 2.3 مرة، والطائرات بنسبة 27.4%، والأدوات والأجهزة البصرية بنسبة 21.5%، وأجزاء من قاطرات السكك الحديدية بنسبة 20.7 %، والمعدات الميكانيكية بنحو 19.5 %.

وفي الوقت نفسه، انخفض استيراد المعدات الكهربائية بنسبة 6.5%، في حين لم يطرأ تغيير ملموس على واردات النقل البري.

المصدر: سبوتنيك

ناديجدا أنيوتينا