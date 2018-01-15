وزير النقل الإسرائيلي يطمح لربط الموانئ الإسرائيلية بالسعودية

وافقت الحكومة الإسرائيلية على تخصيص 15 مليون شيكل لتنفيذ مشروع مد السكك الحديدية من إسرائيل إلى معبر حدودي بالأردن، لكن خطة وزير النقل يسرائيل كاتس تطمح إلى أكثر من ذلك.

ويقضي القرار بتخصيص 15 مليون شيكل (4.4 مليون دولار) من الميزانية لعام 2019، لتنفيذ مشروع مد السكك الحديدية من مدينة بيسان الإسرائيلية إلى معبر الشيخ حسين الأردني على الحدود مع إسرائيل، ليتم نقل الركاب والحمولات بالقطارات بدلا من استخدام الشاحنات.

ويراد من هذا المشروع أن يخفف من الضغط على الطرق للسيارات التي تربط بين الموانئ الإسرائيلية على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وخاصة حيفا وأشدود، وبين الأردن. علاوة على ذلك، يطمح صاحب الخطة إلى ربط الموانئ الإسرائيلية بدول أخرى في المنطقة، مثل العراق والسعودية ودول الخليج في المستقبل.

وقال وزير النقل الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تعليقا على المشروع، أن "خط السكك الحديدية سيستخدم كممر إقليمي للنقل بين أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط، وسيربطها بالبحر الأبيض المتوسط، وسيكون جسرا للسلام".

وأضاف قوله، إن "رؤيتي لربط السعودية ودول الخليج والأردن بميناء حيفا والبحر الأبيض المتوسط ستجعل إسرائيل مركزا للنقل البحري وستعزز اقتصاد إسرائيل. وهذه رؤية واقعية أتقدم بها بالشراكة مع الحكومة الأمريكية والهيئات الدولية ذات الشأن".

المصدر: يديعوت احرونوت

أنطون زوييف