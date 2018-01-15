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أوروبا تدرس إزالة 8 دول من "القائمة السوداء"

مال وأعمال

أوروبا تدرس إزالة 8 دول من
AFP Emmanuel Dunand
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اقترح مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إزالة 8 دول بينها الإمارات العربية المتحدة من القائمة السوداء للملاذات الضريبية التي أعلنها في ديسمبر الماضي.

وكشف المسؤولون لوكالة "رويترز" أن الدول التي سترفع من القائمة التي تضم 17 دولة، هي، الإمارات العربية المتحدة، وتونس، وبنما، وكوريا الجنوبية، وبربادوس، وغرينادا، وماكاو، ومنغوليا، بعد أن أثبتت هذه الدول التزامها بإجراء تغييرات في القواعد الضريبية لديها.

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وسيناقش الاقتراح خلال اجتماع لسفراء الاتحاد الأوروبي، الأربعاء المقبل، ومن المتوقع أن يعتمده وزراء مالية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم الاسبوع القادم في بروكسل.

وكانت الإمارات قد طالبت سابقا برفعها من القائمة متعهدة "بالانتهاء من الإصلاحات والتعديلات البسيطة المرتبطة باتفاقية معايير تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح".

المصدر: رويترز

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