حال فوزه بالانتخابات.. ما أول خطوة لبوتين؟

نقلت صحيفة "فيدوموستي" الروسية، اليوم الاثنين، توقعات مسؤولين محليين بأن يبدأ الرئيس فلاديمير بوتين، ولايته الرئاسية الجديدة بـ"مناورة في الميزانية" في حال فوزه بالانتخابات.

وبحسب مصادر الصحيفة، فإن الرئيس خلال 2018 يعتزم زيادة نفقات الميزانية لتطوير برامج التعليم، والرعاية الصحية، والبنى التحتية.

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وأكدت المصادر أن لجنة رسمية بهذا الشأن لم تشكل بعد، ولكن بوتين اقترح الفكرة التي لاقت استحسانا من قبل أندريه بيلوسوف، مساعد الرئيس الروسي، وألفيرا نابيؤلينا رئيسة البنك المركزي الروسي.

ويعدّ ألكسي كودرين، رئيس مجلس مركز البحوث الاستراتيجية الروسية، برنامجا جديدا للإصلاح نيابة عن بوتين، يقترح خلاله " بحلول عام 2024، زيادة الإنفاق الحكومي على التعليم تدريجيا (بنسبة 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعام 2017، وعلى برنامج الرعاية الصحية (بنسبة 0.7%) والبنية التحتية (بنسبة 0.8 %) دون المساس بميزانية الإنفاق الدفاعي" حسب ما نقلت الصحيفة عن مشاركين اثنين في اجتماع طرح خلاله الموضوع.

وعلّق مسؤول في وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، على هذه المقترحات، بأن الاقتصاد بحاجة لإصلاحات هيكلية من شأنها تسريع نمو الناتج المحلي الإجمالي وإيجاد إيرادات إضافية، بهدف زيادة الدعم الاجتماعي للمواطنين، والإنفاق على التعليم والصحة.

المصدر: نوفوستي

ناديجدا أنيوتينا