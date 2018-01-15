"بلومبرغ": صندوق الثروة السيادي السعودي يتطلع للاقتراض

نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة، أن صندوق الثروة السيادي السعودي (الاستثمارات العامة)، يسعى لاقتراض نحو 5 مليارات دولار من بنوك محلية ودولية لأول مرة في تاريخه.

وبحسب المصدر الذي رفض الكشف عن هويته لسرية المعلومات وأهميتها، فإن دراسة هذه المسألة ما زالت جارية على قدم وساق.

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وأكدت المصدر أن طموحات الصندوق تتجلى بأن يصبح عملاقا باستثمار يصل إلى 2 تريليون دولار داخل المملكة وخارجها.

وخلال مقابلة مع "بلومبيرغ" قال المدير العام للصندوق، ياسر الرميان، في أكتوبر 2017: "إن الصندوق يتطلع للاقتراض توافقا مع رؤية المملكة لتنويع الاقتصاد وتحريره من الاعتماد على النفط، إضافة إلى تعزيز الاستثمارات وزيادة عائداتها، وكذلك مضاعفة الجهود لتحويل الصندوق إلى صندوق عالمي عملاق من خلال منحه ملكية شركة النفط المملوكة للدولة (أرامكو) السعودية للطرح العام، والذي من المتوقع أن يكون أكبر طرح اكتتاب عام في العالم".

وكان الصندوق قد أعلن عن بعض الصفقات الدولية الكبيرة، بما في ذلك استثمار 20 مليار دولار في صندوق البنية التحتية الأمريكي الذي تديره شركة "بلاكستون غروب لب"، و 45 مليار دولار في صندوق الاستثمار التكنولوجي الذي تديره شركة "سوفت بنك غروب"، فضلا عن حصة بقيمة 3.5 مليار دولار في شركة "أوبر تكنولوجيز".

إضافة إلى ذلك، فإن الصندوق يدير مشاريع عقارية ضخمة في السعودية، بما فيها مدينة " نيوم" الذكية على ساحل البحر الأحمر، وكذلك مدينة ترفيهية أخرى على أطراف العاصمة الرياض، كما أنهى الصندوق اللمسات الأخيرة على اتفاق لتولي إدارة مركز مالي غير مكتمل بعد بالرياض والبالغة قيمته حوالي 10 مليارات دولار، فيما تحاول الحكومة إحياء المشروع.

المصدر: بلومبرغ

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