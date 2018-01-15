سوريا تزيد الغرامة المالية على المنشآت السياحية المخالفة

كشف مدير الخدمات والجودة في وزارة السياحة، السوري، زهير أرضروملي، عن اتفاق يتضمن تحديد غرامة جديدة للمخالفات في المنشآت السياحية.

وأكد أن هناك توجها لرفع قيمة الغرامة بين 10 إلى 15 ضعفا عن الغرامة الموضوعة حسب نوعها، لتتراوح ما بين 125 إلى 250 ألف ليرة سورية.

وفي تصريح لصحيفة "الوطن" السورية، اليوم الاثنين، أوضح أرضروملي أن ذلك يأتي ضمن مشروع قانون لتعديل بدل الغرامات عند ارتكاب المنشأة السياحية لأي مخالفة.

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ووفقا له، فإن العقوبات الحالية المفروضة على المنشآت ليست بالرادعة وتصل عقوبة عدم الإعلان عن الأسعار أو تقاضي أسعار زائدة إلى 25 ألف ليرة فقط.

وأشار أرضروملي أن بعض المنشآت لا تلتزم بقرارات الوزارة نظرا لانخفاض الغرامة، منوها بأن مشروع القانون تم تعميمه على اتحاد غرف السياحة والوزارة بانتظار رفعه للجهات المختصة.

وقال أرضروملي: "من يجد الغرامة كبيرة عليه ألا يخالف".

وأشار أرضروملي إلى ظهور نوع مخالفات لم يكن موجودا في السابق، كمخالفات المواصفات السياحية والشروط الفنية.

الدولار= 434 ليرة سورية

المصدر: الوطن السورية

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