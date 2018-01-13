قطر توجه مصارفها بالتعامل المباشر مع المصارف السودانية

أعلن بنك السودان المركزي، أن مصرف قطر المركزي، وجه جميع المصارف العاملة بالدوحة بالبدء الفوري ومباشرة التعاملات المالية والمصرفية مع البنوك السودانية.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مسؤول الإعلام ببنك السودان المركزي، عبد الرحمن محمد، اليوم السبت، أن محافظ بنك قطر المركزي، وجه جميع البنوك العاملة بالدوحة، بالبدء الفوري والمباشر لكافة المعاملات المصرفية مع البنوك السودانية من تحويلات ومراسلة وغيرها".

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وكان محافظ بنك قطر المركزي، عبد الله بن سعود آل ثاني، أفاد في بلاغ وُجّه لكل المصارف القطرية، بالبدء الفوري، لكل المعاملات المصرفية والمالية، مع البنوك السودانية. وتأتي هذه الخطوة عقب رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية عن السودان.

ويشار إلى أن دولة قطر هي أول دولة تبدأ فعليا في تنفيذ التعاملات البنكية والمصرفية مع البنوك السودانية وذلك بعد مرور نحو ثلاثة أشهر من قرار أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية، أوائل أكتوبر/تشرين الأول، برفع الحظر الاقتصادي عن السودان، بعد أن ظل تحت طائلة العقوبات الاقتصادية لأكثر من 20 عاما، لكنها أبقت على اسم السودان ضمن "قائمة الدول الراعية للإرهاب".

المصدر: "سبوتنيك"

نادر همامي