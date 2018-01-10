صرف الدفعة الثانية لمستحقي "حساب المواطن" السعودي

أودع برنامج "حساب المواطن" السعودي، اليوم الأربعاء، الدفعة الثانية من قيمة الدعم لمستحقي البرنامج، والتي تقدر بـ 2,1 مليار ريال سعودي.

وأكد مدير البرنامج علي الراجحي أن "الأرقام أظهرت حصول 50 % من الأسر والأفراد المستقلين على الاستحقاق الكامل بمعدل 935 ريالا كمتوسط دعم للأسرة الواحدة في ثاني دفعات البرنامج، التي شملت قرابة 3 ملايين أسرة وفرد مستقل، و7.9 ملايين تابع لأرباب الأسر، بإجمالي 11 مليون مستفيد".

إيداع 2.1 مليار ريال في الحسابات البنكية لمستحقي برنامج #حساب_المواطن، وحصل 50% من الأسر والأفراد المستقلين على الاستحقاق الكامل بمعدل 935 ريالًا كمتوسط دعم للأسرة الواحدة. pic.twitter.com/s2qxIzk10S — حساب المواطن (@citizenaccount) ١٠ يناير، ٢٠١٨

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وأضاف الراجحي: "800 ألف أسرة حصلت على دعم تجاوز 900 ريال، فيما حصل 26% من المستحقين على دعم جزئي". موضحا أن "إجمالي قيم الدعم المودعة في حسابات المستفيدين من حساب المواطن في دفعتيه الأولى والثانية ناهز حاجز الـ4 مليارات ريال".

وأشار الراجحي إلى أن "الدفعة الثالثة من قيمة الدعم ستودع في حسابات المستحقين في الـ 10 من فبراير القادم، وسيستفيد منها المستحقون المكتملة طلباتهم قبل الـ10 من يناير".

المصدر: جريدة الرياض

أحمد باديان