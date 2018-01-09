روسيا تكسب معركة قضائية حول "الفودكا" في هولندا

أقرت محكمة الاستئناف في هولندا بأحقّية روسيا في استخدام العلامة التجارية "ستوليتشنايا" للفودكا، وألزمت شركة من لوكسمبورغ بوقف بيع الفودكا تحت نفس التسمية.

وأفادت صحيفة "دي تلغراف" الهولندية بأن المحكمة ألزمت شركة "سبيريتس إنترناشنال" المسجلة في لوكسمبورغ بوقف بيع الفودكا تحت العلامة التجارية "ستوليتشنايا" في هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ. واعترفت بأن صاحب الحقوق في استخدام العلامة التجارية هو مؤسسة "سويوز بلودو إيمبورت" الإنتاجية الحكومية الروسية.

وأعربت المؤسسة الروسية عن ارتياحها لقرار المحكمة، وأكد مكتبها الصحفي أن قرار المحكمة سيستخدم في مرافعات قضائية أخرى لاستعادة الحقوق في استخدام علامتي "ستوليتشنايا" و"موسكوفسكايا" التجاريتين في دول الاتحاد الأوروبي وحول العالم.

وكانت محكمة ابتدائية في هولندا قد اتخذت قرارا مماثلا لصالح روسيا في عام 2015، لكن شركة "سبيريتس إنترناشنال" قدمت الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف.

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة "سويوز بلودو إيمبورت" تخوض معارك قضائية دفاعا عن حقوقها في العلامات التجارية للمشروبات الكحولية منذ أكثر من 10 سنوات.

المصدر: تاس

أنطون زوييف