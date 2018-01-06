حقيقة إصدار ورقة نقدية عليها صورة الزعيم التونسي بورقيبة

أفاد موقع "تونس نيوز" أن الاتحاد الأوروبي، أصدر أمس الجمعة، ورقة نقدية تحمل صورة الزعيم التونسي الراحل حبيب بورقيبة، تخليدا لذكراه.

وبحسب موقع "تونس نيوز"، فإن الورقة التي أصدرت، هي من فئة 500 يورو.

من جانبها، أفادت مراسلتنا في تونس، أن الموقع الذي نشر الخبر هو موقع ساخر ولا يوجد أي معلومات رسمية تؤكد هذا الخبر.

وليدعم الموقع المذكور فكرته نقل عن من أسماها سارة مرعي، رئيسة جمعية "أنصار الزعيم في فرنسا"، إشادتها بهذه الخطوة.

RT Nagham Kabbas

ويعتبر بورقيبة مؤسس الجمهورية التونسية وأول رئيس لها، ولديه شعبية بين التونسيين إلى يومنا هذا، توفي عام 2000، ودفن في مسقط رأسه مدينة المانستير.

المصدر: وكالات

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