بوروشينكو يعلن استقلال الطاقة الأوكرانية

كتب الرئيس الأوكراني، بترو بوروشينكو، اليوم الجمعة، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن بلاده تحررت من شركة "غازبروم" الروسية.

واعتبر بوروشينكو أن 2018 هو عام استقلال قطاع الطاقة الأوكراني، لاسيما بعد إصدار محكمة تحكيم ستوكهولم قرارها بشأن نزاع ديون الغاز بين "نفتوغاز" الأوكرانية و "غازبروم" الروسية.

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وحاول بوروشينكو تسويق القرار على أنه انتصار، علما أن المحكمة قضت الجمعة الماضي بأن تدفع الشركة الأوكرانية أكثر من 2 مليار دولار عن الغاز المورد لصالح "غازبروم"، وكذلك دفع فائدة من 22 ديسمبر/كانون الأول إلى تاريخ الدفع بنسبة 0.03% لكل يوم تخلف.

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كما يلزم الحكم الجانب الأوكراني بشراء 4 مليارات متر مكعب من الغاز على الأقل سنويا من روسيا ابتداءا من مطلع العام 2018، وذلك بموجب العقد المبرم بين الجانبين.

المصدر: وكالات

ناديجدا أنيوتينا