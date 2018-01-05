الصين توقف تصدير بعض المواد لكوريا الشمالية

أعلنت وزارة التجارة الصينية أن بكين ستوقف اعتبارا من اليوم الجمعة بشكل كامل تصدير الحديد والمعدات الصناعية ووسائل النقل إلى كوريا الشمالية.

وجاء في بيان للوزارة: "في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن 2397 يتوقف تصدير الحديد والصلب وغيرهما من المعادن، إضافة إلى المعدات الصناعية ووسائل النقل باتجاه كوريا الشمالية، كما نفرض قيودا على تصدير النفط الخام والمنتجات النفطية إلى هناك".

إقرأ المزيد

وفرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الشهر الماضي بالإجماع عقوبات جديدة على كوريا الشمالية بسبب اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات أجرته في الآونة الأخيرة، وذلك في مسعى للحد من إمكانية حصول بيونغ يانغ على المواد النفطية المكررة والنفط الخام.

يأتي ذلك بعد ساعات من موافقة كوريا الشمالية على إجراء مباحثات رسمية مع جارتها الجنوبية الأسبوع القادم، وهي الأولى في أكثر من عامين وسط تنامي التوترات بشأن برنامجي بيونغ يانغ النووي والصاروخي.

المصدر: وكالات

ناديجدا أنيوتينا

