"هيئة قناة السويس" تكشف عن إيرادات القناة في 2017

كشف رئيس هيئة قناة السويس المصرية، مهاب مميش، عن أن إيرادات القناة في 2017 بلغت 5.3 مليار دولار بزيادة 5.4 بالمئة عن العام السابق، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

وقال مميش إن حمولات السفن العابرة للقناة ارتفعت بنسبة 6.9 بالمئة إلى 1.43 مليار طن من 974 مليون طن في 2016، مضيفا أن هذه هي المرة الأولى التي تتخطى فيها حمولات السفن حاجز المليار طن.

وأضاف مميش أن حركة الملاحة في القناة شهدت في 2017 نموا ملحوظا في أعداد وحمولات السفن، وأن عائدات القناة مقومة بالجنيه المصري بلغت 93 مليارا و800 مليون جنيه ارتفاعا من 49 مليارا و500 مليون جنيه في 2016 بزيادة نسبتها 89.5 بالمئة، متأثرة بتحرير سعر صرف الجنيه.

كما أورد بيان صدر عن هيئة قناة السويس أن أعداد السفن العابرة للقناة العام الماضي زادت بنسبة 4.3 بالمئة إلى 17 ألفا و550 سفينة مقارنة مع 16 ألفا و833 سفينة في 2016.

ونقل البيان عن مدير هيئة قناة السويس قوله، إن هيئة القناة "تتبنى حاليا استراتيجية جديدة تستهدف زيادة العائدات وعدم الاقتصار على رسوم العبور، من خلال إقامة مشروعات استثمارية وخدمية بما يعزز تدفقات العملة الصعبة ويخدم الاقتصاد القومي".

وأشار البيان إلى أن الزيادة في إيرادات القناة لعام 2017 كانت بسبب تحسن مؤشرات الاقتصاد العالمي وزيادة معدل التجارة العالمية فضلا عن "تبني الهيئة لسياسات تسويقية جديدة قادرة على جذب خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة من قبل".

المصدر: رويترز

علي الخطايبة