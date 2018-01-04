موسكو تسبق مدن الاتحاد الأوروبي بخدمة سيارة الأجرة

بلغ عدد شركات سيارة الأجرة العاملة في العاصمة الروسية موسكو بحلول نهاية عام 2017، 12 شركة، توفر نحو 4.3 آلاف سيارة.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن رئيس إدارة النقل ونائب رئيس بلدية موسكو، مكسيم ليكسوتوف، تأكيده أن الوصول إلى هذا الرقم جعل موسكو زعيمة دول الاتحاد الأوروبي بتأمين هذه الخدمة للمواطنين.

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ووفقا له، ستتجه سلطات موسكو لدعم جميع الشركات وسيارات الأجرة في زيادة إمكانية توفير خدمات النقل وبسرعة وفي جميع أنحاء المدينة، من أجل تحفيز وتنمية وزيادة أسطول المركبات.

المصدر: وكالات

ناديجدا أنيوتينا