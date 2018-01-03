التجارة بين روسيا وأوكرانيا أفضل من الاتحاد الأوروبي

زادت أوكرانيا من حجم التبادل التجاري مع روسيا في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2017 ، بأكثر مما بلغه مع الاتحاد الأوروبي.

وأظهر تقرير البنك الوطني الأوكراني "نبو" ، أن حجم التبادل التجاري بن كييف وموسكو زاد خلال الفترة المذكورة أعلاه بنسبة 28.6% إلى 9.36 مليار دولار، بينما نمت التجارة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي خلال الفترة ذاتها بنسبة 27.6% إلى 29.3 مليار دولار.

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وبحسب التقرير، زادت كييف من استيراد السلع الروسية في الـ 11 شهرا الأولى من عام 2017 بنسبة 38.6% (إلى 6.3 مليار دولار) مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2016، في حين زادت صادرات السلع الأوكرانية إلى روسيا بنسبة 11.9%خلال الفترة ذاتها لتصل إلى 3.06 مليار دولار.

وبالمقابل، نمت صادرات السلع الأوكرانية باتجاه الاتحاد الأوروبي بنسبة 32.7% إلى 12.8 مليار دولار، كما ارتفعت صادرات بروكسل إلى كييف بنسبة 23.9% إلى 16.5 مليار دولار خلال الـ11 الأولى من 2017.

وفي نهاية 2015، اتخذت السلطات الأوكرانية قرارين أثرا سلبا على التجارة مع روسيا، أولهما إلغاء التجارة الحرة مع موسكو ضمن إطار رابطة الدول المستقلة، وثانيهما فرض حظر على بعض السلع الروسية، علما أن كييف مددت في نهاية عام 2017، القرارين لمدة سنة واحدة.



من جهتها، ألغت السلطات الروسية، عام 2016، اتفاق التجارة الحرة مع أوكرانيا، كما فرضت رسوما جمركية وحظرا غذائيا أسوة بالبلدان التي فرضت عقوبات على موسكو.

المصدر: نوفوستي

ناديجدا أنيوتينا