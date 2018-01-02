المركزي الصيني يرفع العملة إلى أعلى مستوى في 4 أشهر

عزز بنك الصين الشعبي "المركزي الصيني"، اليوم الثلاثاء، أول يوم عمل بالعام 2018 ، سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار، إلى أعلى مستوى خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وحدد البنك المركزي الصيني متوسط ​​سعر صرف اليوان للدولار عند 6.5079، وهو 263 نقطة أساس، أي أقل بنحو 0.4% عن يوم الجمعة الماضي عندما بلغ 6.5342 وهو أعلى مستوى منذ 11 سبتمبر 2017.

إقرأ المزيد

وفي منتصف سبتمبر الماضي، عزز البنك المركزي سعر صرفه إلى أقصى مستوى له منذ مايو 2016، ما وضعه دون مستوى الحاجز النفسي البالغ 6.5 مقابل الدولار.

ويقوم معدل السعر المركزي لصرف اليوان أمام الدولار الأمريكي على متوسط المستوى للأسعار المعروضة من قبل القائمين على السوق قبل افتتاح عمليات التداول بين البنوك الداخلية في كل يوم عمل.

المصدر: نوفوستي

ناديجدا أنيوتينا