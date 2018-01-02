بداية غير موفقة لـ"بيتكوين" في العام الجديد

لم تكن بداية العام الجديد موفقة، للعملة الرقمية الأكثر شعبية في العالم "بيتكوين"، إذ استهلت تعاملاتها منذ أمس الاثنين بشكل هزيل استمر حتى اليوم الثلاثاء.

وأظهرت بيانات بوابة " CoinMarketCap"، أنه بحلول الساعة 10:20 بتوقيت موسكو (07:20 بتوقيت غرينيتش) انخفض سعر "بيتكوين" بنسبة 3.08% إلى 13.5 ألف دولار.

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وفي بورصة " Bitfinex" تراجع بنسبة 4.43% إلى 13.35 ألف دولار، بينما هبط في " GDAX" بنسبة 0.97% إلى 13.35 ألف دولار، كما انخفض أيضا على بوابة التداول " Coindesk" بنحو 0.71% إلى 13.32 ألف دولار.

وبالمقارنة مع أول يوم من عام 2017، هبط سعر "بيتكوين" في أول أيام 2018، أمس الاثنين بنحو 3.6%.

المصدر: نوفوستي

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