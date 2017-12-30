تدشين خط ملاحي بين مينائي خرمشهر الإيراني وصحار العماني

دشنت إيران وسلطنة عمان خطا ملاحيا بحريا بين ميناء خرمشهر الواقع بمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران وميناء صحار العماني، اليوم السبت.

وافتتح الخط البحري الجديد بالتعاون بين شركة إيرانية من القطاع الخاص وغرفة التجارة الإيرانية - العمانية المشتركة وسفارة إيران لدى مسقط.

وأفادت وكالة "إرنا" بأن سفينة نقل بسعة 3 آلاف طن وإمكانية تحميل 262TEU وحاويات مجمدة، سوف تبحر عبر الخط الملاحي بين خرمشهر وصحار مرة كل أسبوعين.

وحضر مراسم التدشين مساعد رئيس مؤسسة الموانئ والملاحة الإيرانية، هادي حق شناس، وسفير سلطنة عمان في طهران، سعود بن أحمد البرواني، بجانب محافظ خوزستان، غلام رضا شریعتي، ومسؤولين آخرين.

وقال مساعد رئيس مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية، هادي حق شناس، إن خط الملاحة الجديد سينقل المنتجات الزراعية والبتروكيماويات والمواد البروتينية والمواد الإنشائية.

يشار إلى أن أول خط ملاحي لنقل البضائع بين إيران وعمان دشن بين مينائي بندر عباس وصحار في أبريل/نيسان 2015.

المصدر: فارس + إرنا

إينا أسالخاوفا