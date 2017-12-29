بوتين يوقع قانونا يخفف الرقابة على حسابات المهاجرين الروس

وقع الرئيس فلاديمير بوتين قانونا يسمح للمواطنين الروس المقيمين بشكل دائم في الخارج بعدم إخطار السلطات الضريبية الروسية بفتح حسابات في البنوك الأجنبية.

ويعدل التشريع الجديد "قانون تنظيم ومراقبة التعامل بالعملات الأجنبية"، ونشرت الوثيقة على موقع الكرملين في الإنترنت.

ولم يعد لزاما على المواطنين الروس المقيمين في الخارج بشكل دائم، إخطار السلطات الضريبية الروسية بتفاصيل حساباتهم المصرفية الأجنبية. كما لم يعد واجبا على المواطنين الروس تقديم تقارير للجهات الروسية المختصة، عن حركة الأموال على حساباتهم الأجنبية.

ويعتبر كل من يقضي 183 يوما خارج حدود روسيا خلال السنة التقويمية مقيما في الخارج، ولا يشترط أن تكون فترة الإقامة في الخارج متواصلة بل تحسب الـ183 من أيام الإقامة خلال سنة تقويمية واحدة.

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أما المواطن الذي يقيم في الخارج أقل من 183 يوما فيجب عليه وفقا للتعديل الذي وقعه الرئيس فلاديمير بوتين اليوم، تنفيذ ما ورد في التشريعات الروسية الخاصة بالتعامل مع العملات الأجنبية.

المصدر: vestifinance.ru

ادوارد سافين





