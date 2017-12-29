نمو التبادل التجاري بين روسيا والولايات المتحدة في 2017

ارتفع التبادل التجاري بين روسيا والولايات المتحدة خلال العام 2017 بنحو 17%، رغم العقوبات المفروضة بين البلدين.

وقال الممثل التجاري لروسيا بالولايات المتحدة، ألكسندر ستادنيك، أن النمو بلغ 2017 نحو 2.7 مليار دولار، مقارنة بالعام 2016، مشيرا إلى أن السلع غير الأولية تمثل نحو 97% من الصادرات الروسية إلى الولايات المتحدة.

وأشار الممثل التجاري إلى أن التبادل التجاري يشهد زيادة الشحنات من المنتجات غير النفطية ومن غير المواد الأساسية بنسبة 20%، وخاصة البضائع ذات التكنولوجيا العالية التي صعدت بنسبة 42%، والآلات والمعدات بنسبة 22% تقريبا.

ويشار هنا إلى أن بيانات موقع "ITC Trade" تظهر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في 2016 نحو 20.4 مليار دولار، منها 9.4 مليار دولار هي صادرات روسيا إلى الولايات المتحدة، مقابل واردات بقيمة 11 مليار دولار.

المصدر: "فيستي"

فريد غايرلي