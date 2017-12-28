كييف غاضبة من بيع السيارات الأجنبية في القرم

زعمت "وزارة شؤون الأراضي المتحلة مؤقتا والنازحين" في أوكرانيا بأن شركات إنتاج السيارات الغربية المعروفة تعمل في القرم رغم العقوبات المفروضة عليها.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "تعمل شركات صناعة السيارات العالمية في القرم متجاهلة العقوبات... وتمكن موظفو الوزارة من اكتشاف وقائع استخدام العلامات التجارية لبعض شركات السيارات العالمية مثل نيسان، وتويوتا وبيجو وميتسوبيشي وكيا موتورز، وفولكس فاجن، ومرسيدس بنز، وأودي، وسكودا، وايسوزو، و Bayerische Motoren Werke AG (BMW)ورينو، وكذلك Lexus ووجود وكلاء لها في أراضي أوكرانيا المحتلة مؤقتا وهي تقدم كافة الخدمات الضرورية بما في ذلك البيع والخدمة الفنية والوثائق اللازمة وبيع قطع الغيار الأصلية والصيانة وفق الضمان وغيرها".

إقرأ المزيد

وتقول الوزارة الأوكرانية إن عمل شركات السيارات العالمية في القرم ينتهك العقوبات المفروضة على روسيا من جانب الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ودول أخرى.

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين