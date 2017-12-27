النفط يبلغ مستويات غير مسبوقة بدعم من انفجار خط أنابيب ليبي

أنهت أسعار النفط تداولات الثلاثاء عند أعلى مستوياتها في عامين ونصف العام، مدعومة بأنباء عن انفجار خط أنابيب لنقل الخام في ليبيا، وتخفيضات طوعية للإمدادات تقودها منظمة "أوبك".

وقالت مصادر عسكرية وبقطاع الطاقة في ليبيا، إن مسلحين فجروا خط أنابيب يضخ النفط الخام إلى ميناء السدر، وهو ما خفض إنتاج ليبيا بما يصل إلى 100 ألف برميل يوميا.

وأفادت المؤسسة الوطنية للنفط المملوكة للدولة في بيان، بأن الإنتاج انخفض بما يتراوح بين 70 ألف إلى 100 ألف برميل يوميا. وأضافت أن سبب الانفجار غير واضح.

وتعافى الإنتاج في البلد الواقع في شمال إفريقيا في الأشهر القليلة الماضية، بعد أن ظل منخفضا لسنوات وسط صراع مسلح واضطرابات.

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وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج "برنت" لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.77 دولار لتبلغ عند التسوية 67.02 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى لها منذ مايو/أيار 2015.

إلا أنها عاودت الانخفاض اليوم الأربعاء لتصل بحلول الساعة 11:00 بتوقيت موسكو (08:00 بتوقيت غرينيتش) إلى 66.86 دولار للبرميل.

في حين، صعدت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند التسوية أمس الثلاثاء بمقدار 1.50 دولار، لتغلق عند 59.97 دولار للبرميل، لكنها تراجعت اليوم الأربعاء إلى 59.86 دولار للبرميل.

المصدر: "رويترز"

فريد غايرلي